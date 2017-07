Hombre de 76 años se casa con una niña de nueve años; causa indignación (VIDEO)

- in Insolito

By canal44

Internacional.- Si hace unos días informábamos de la voluntad de los musulmanes de seguir casándose con niñas, este lunes nos ha llegado un terrible caso relacionado con la mentalidad islámica de casarse con niñas que todavía no han llegado a la adolescencia.

“No es una locura. Una niña recibe el cariño de un hombre para formar una familia. Es cuidada, se le trata bien y aprende a ser una buena mujer para su marido”, afirmaban varios colectivos musulmanes días atrás.

Arabia Saudí es uno de los numerosos países islamistas que no tienen una ley que regule la edad mínima a la que poder casarse y mantener relaciones sexuales, puesto que muchas leyes se basan en el Corán y este, no establece una edad mínima para casarse, e incluso establece que los hombres pueden mantener relaciones sexuales con las mujeres cuando ellos quieran y que pueden divorciarse de las mujeres que no tienen todavía la menstruación en cualquier momento que ellos decidan.

En el vídeo, se puede ver a un hombre de 76 años entrando en la habitación donde le espera su nueva esposa, una niña de diez años, que va vestida de blanco y es rodeada por mujeres que celebran la unión entre el hombre y la indefensa niña.

El vídeo, subido a Internet por ‘Saudi Feminist’, ha sido grabado y hecho público para denunciar esta práctica que el colectivo considera de “retrógrada”.