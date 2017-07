Hombre asesina a su exesposa en una fiesta y luego se suicida

- in Nacional

By canal44

Pesquería, Nuevo León.- Un hombre asesinó a su ex pareja sentimental frente a las amigas con quienes la mujer estaba en una esta, y luego se suicidó de un tiro en la cabeza. Todo fue rápido, pues los testigos no alcanzaron a hacer nada por evitar cuando el hombre llegó, seguramente ya con la idea de privar de la vida a su ex pareja, hasta el lugar donde un grupo de mujeres celebraba un cumpleaños, en la colonia CROC del municipio de Pesquería. El hecho violento ocurrió alrededor de las 17:30 horas de ayer en un domicilio ubicado en la calle José González Alvarado, donde la víctima, identificada como Delia Portillo, de 36 años de edad, departía con otras compañeras de trabajo dentro de una casa donde también se encontraban.

Según testigos, al lugar de pronto arribó el agresor, quien al ver a Delia la golpeó en repetidas ocasiones con un palo y la persiguió hasta la cochera de la vivienda, donde sin mediar palabra desenfundó una pistola y la asesinó de por lo menos dos impactos de bala.

Al ver tirada y ya sin vida a su ex esposa, el hombre se dirigió a la sala de la vivienda, se sentó en un sofá y delante de las mujeres ahí presentes, se dio un balazo en la cabeza.

Paramédicos arribaron momentos después al lugar, pero solo conformaron que la pareja ya no contaba con signos vitales, por lo que dio aviso al personal de la Procuraría General de Justicia, acudiendo al lugar personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, que se encargó del levantamiento y traslado del cuerpo al Anfiteatro del Hospital Universitario.

Los reportes indican que la mujer estaba separada de su marido, con quien procreó tres hijos, y hace un mes comenzó a trabajar en la empresa Ternium. Testigos comentaron que el hombre le insistía a la mujer regresar