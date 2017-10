Hiromi fue velada con su hija entre brazos

El mundo del espectáculo está de luto desde la semana pasada, a raíz del fallecimiento de grandes estrellas.

México.-Hace casi una semana, se daba a conocer la triste noticia de la muerte de la cantante y actriz, Hiromi Hayakawa, así como la de su bebé durante las labores de parto.

A veces no se puede comprender a la vida. Hiromi estaba en su mejor momento tanto personal como profesional.

Tenía pocos meses de haberse casado con el amor de su vida, Fernando Santana y además, estaba en la dulce espera de la cigüeña, la cual le traería hasta sus brazos a su hija a quien llamarían Julieta.

La revista TVNotas publica en su edición semanal, varios detalles de los funerales de Hiromi y su bebé.

Según la revista, por decisión de la familia y de su esposo, Hiromi Hayakawa fue velada con el cuerpecito de su hija entre sus brazos.

Personas asistentes a este triste funeral, destacaron que Fernando Santana y los padres de la artista, querían que al menos una vez, Hiromi, pudiera tener entre sus brazos a su pequeña Julieta, quien murió un día antes dentro de su vientre.

“Que en el féretro ella vistiera de blanco y tuviera a la niña en sus brazos, como ella siempre lo soñó”.

Después de que se le diera el último adiós, Hiromi Hayakawa fue cremada junto al cuerpo de su pequeña.

Fernando Santana se despidió de su esposa e hija, a través de una emotiva carta en sus redes sociales.

Junto a estas palabras que han hecho llorar a muchas personas tanto cercanas a Hiromi como a sus fans, publicó una serie de fotografías de ambos, imágenes que parten el alma y corazón al verlas.

Fernando Santana comenzó su escrito de esta manera:

“Mi vida, gracias por haberme dado el permiso y la bendita oportunidad de abrirme tu corazón y permitirme compartir mi vida a tu lado. Fuiste y siempre serás el amor más puro, más noble, bondadoso, leal, sincero, apasionado, entregado, inocente, divertido, que tendré jamás”.

“Te amé con todo mi ser, me hiciste volar con tu amor, conocí el cielo en la tierra contigo mi japonesita”.

“Son tantas cosas mi vida, tantos momentos de felicidad, amaba cada cosa que hacías, como coloreabas, como llenabas tu agenda, como comías tu cereal, cómo le escribías a Julieta en su cuaderno, como escribías tus sueños al despertar, tus cajones del buró lleno de dulces, cuando me regañabas por dejar abierto el closet, por no bajar la tapa del baño, porque no me ponía rápido el cinturón de seguridad al subirme al carro, ay Dios!, eras hermosa mi amor, eras un ángel”.

Fernando resaltó el gran entusiasmo de su esposa Hiromi, por ser mamá.

“Tanta era tu ilusión por ser mamá que elegiste irte con nuestra Julietita a cumplir ese sueño que tanto anhelabas. No puedo sentirme más tranquilo y feliz que saberlas juntas, no tengo duda de que están en un lugar lleno de paz y tranquilidad disfrutándose una de la otra”.

En su carta se mostró agradecido con Hiromi Hayakawa por haberlo amado, como lo amó.

“Te amo, las amo y quiero que sepan que no sé cómo ni sé cuándo, pero donde quiera que estén mi amor, hasta ustedes llegaré, algún día así será y mi alma por fin encontrará y compartirá la paz y tranquilidad en la que hoy viven ustedes mis amores. Hoy te dejo partir mi vida hermosa, las dejo para que puedan ir en paz, cuida a nuestra hija mi amor, se quedan aquí en mi corazón por siempre”.

Fernando Santana concluyó su escrito con la parte más desgarradora, que al leerla, es inevitable no sentir un nudo en la garganta.

“Hoy te dejo partir mi vida hermosa, las dejo para que se puedan ir en paz, cuida a nuestra hija mi amor, se quedan aquí en mi corazón por siempre. Las amo”.

