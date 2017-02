Hillary Clinton se burla de Trump tras revés judicial

Un panel de tres jueces rechazó por unanimidad la orden ejecutiva del veto musulmán que interpuso Donald Trump

Ciudad de México.- Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, rechazó por unanimidad la orden ejecutiva del veto musulmán que interpuso Donald Trump al inicio de su mandato.

“Mantenemos que el gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto, se niega la moción de emergencia”, dictó la sentencia.

“El gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos”, subrayaron.

Ante esto, el presidente Donald Trump no se quedó callado y una vez más tomó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de desaprobación.

“NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES. ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS ESTA EN JUEGO!’, utilizando las ya clásicas mayúsculas que usa constantemente en sus tuits.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2017