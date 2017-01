Hillary Clinton nunca más se presentará como candidata

La ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton no volverá a presentarse nunca más a un cargo electivo, según aseguró este domingo una persona de su entorno más cercano.

“Va a encontrar la manera de ayudar a los niños y a las familias en los próximos años, es un compromiso para toda su vida”, declaró la presidenta del centro de reflexión progresista Center for American Progress, Neera Tanden, consejera informal de la candidata durante su última campaña.

“Pero no se presentará nunca más a una elección”, aseguró en CNN.

Cercana a Hillary, Tanden reaccionó así a una columna de opinión de un analista del diario The New York Times que imaginaba que Clinton se presentaría a la alcaldía de Nueva York, una idea descabellada según la ex consejera.

“No creo que sea candidata a eso ni a ningún otro puesto”, insistió Tanden, sin dar mayores precisiones sobre los proyectos de la ex secretaria de Estado de 69 años.

Clinton no abandonó completamente la escena pública desde su derrota contra Donald Trump el 8 de noviembre. Participó en dos eventos públicos y tuiteó algunas veces.

Es esperada el martes en el departamento de Estado de Washington para inaugurar una sala de exposiciones que llevará su nombre. Su entorno anunció que asistirá a la ceremonia de investidura de Trump el 20 de enero.

