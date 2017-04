Hijos y ex esposa de Alfredo Adame sufren accidente, están en terapia intensiva

Alfredo Adame ha dado sus primeras impresiones sobre el aparatoso accidente que sufrió su ex esposa, Mary Paz Banquells, y sus hijos en un viaje por la carretera de León, Guanajuato.

“Afortunadamente y gracias a Dios están bien, fuera de peligro, sí fue muy aparatoso, sí fue muy grave el asunto”, dijo Adame en entrevista para el programa Hoy.

“Esta camioneta se había mandado a arreglar muelles y amortiguadores, algo hicieron mal, se reventó la muelle de la parte de atrás, iba manejando Diego, Mary Paz iba del lado derecho y Sebastián (atrás), y hago una connotación especial aquí, iba sin cinturón de seguridad, no se puso el cinturón; de repente la camioneta se fue a la izquierda, Diego la controló, se fue a la derecha, yo creo que muy bruscamente, luego le dio el volantazo, perdió el control y se volteó la camioneta”.

Alfredo contó que tras el accidente varios conductores de tráiler se bajaron para auxiliar a su familia, recalcó que su hijo Sebastián quedó afuera de la camioneta cuatro o seis metros; después llegaron los paramédicos y los trasladaron a un hospital de Celaya para darles una mejor atención médica.

Tras recibir la noticia alrededor de las 8 de mañana del pasado domingo, el conductor de espectáculos se trasladó desde la Ciudad de México a Celaya para conocer el estado de salud de su familia.

“Me llevaron al neurólogo, me dijo gracias a Dios no hay daño cerebral, no tiene absolutamente nada en la cabeza (Sebastián), Diego una pequeña fractura de cráneo, muy pequeña, que no debe tener consecuencias ni nada, no hubo estallamiento de vísceras, no había nada, Mary Paz tiene una fractura de clavícula y una luxación en una de las manos, en la muñeca, no estuvo en terapia intensiva, ella está muy bien, dentro de lo que cabe, obviamente muy golpeada, pero dentro de lo que cabe y gracias a Dios muy bien, Sebastián y Diego pues sí en terapia intensiva, me explicó el neurólogo, el traumatólogo, que no había daño interno, que no había absolutamente, nada estuvieron consientes siempre, pero después llegó el cirujano plástico, y me dijo pues si tiene cortadas y muy fuertes en la cabeza, arriba de un ojo Diego, Sebastián una pequeña fractura abajo del ojo, bueno, todo fuera de peligro. Están en terapia intermedia, en su habitación”, detalló.

El conductor espera que en breve su familia pueda abandonar el sanatorio, y agradece la fortuna que tuvieron en este escandaloso accidente, en el que favorablemente no hubo pérdidas humanas ni lesiones que los imposibilite de por vida.