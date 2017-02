Hijos de ‘El Chapo’ sí escribieron carta: abogado

José Refugio afirma que en ocasiones anteriores le han pedido desmentir presuntas versiones

El Debate | Ciudad de México.- El abogado José Refugio Rodríguez Núñez, defensor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, mencionó que tiene elementos para suponer que es auténtica la carta difundida en medios de comunicación donde supuestamente los hijos de El Chapo acusan a Dámaso López, ‘El Mini Lic’, de intentarlos matar.

No tengo una confirmación expresa de que la carta la hicieron de puño y letra de alguno de los muchachos porque yo no he platicado con alguno de ellos, no tengo comunicación con ellos, ya se lo he dicho, tengo referencias por medio de otras personas, que a raíz de la inquietud tenía que preguntar y al parecer la carta tiene un origen positivo o sea como que sí, ¿Cómo la hicieron llegar? No sé. ¿Quién la hizo llegar? No sé”, dijo Rodríguez Núñez.

José Refugio afirma que en ocasiones anteriores le han pedido desmentir presuntas versiones en redes sociales de hechos atribuidos a los consanguíneos de Guzmán Loera, sin embargo, esta vez nadie de la familia le ha hecho ninguna solicitud.

Cuando empezó a circular esta noticia de la carta, a mí jamás me han dicho: “oye, deslígate de esta carta, desconoce el contenido de esta carta, negamos que provenga de acá de la familia”, entonces eso me hace pensar que es algo, he escuchado rumores, tuve entrevistas con algunas personas y sé que como que algo pasó de eso, pero no puedo decir que sí el conflicto es como se maneja en la carta, porque no me corresponde, no estuve”, detalló.

¿Qué pasó?



Los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán afirmaron haber resultado heridos el sábado pasado en un ataque ordenado por Dámaso López, uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, en una aparente lucha interna en esa agrupación criminal. En una misiva enviada hoy a diversos medios de comunicación, escrita a mano y que aún no ha sido autentificada por la defensa del capo, los hijos de Guzmán dicen que durante el ataque iban acompañados por Ismael “el Mayo” Zambada, socio y presunto sucesor del Chapo al frente del cártel después de la extradición de éste a Estados Unidos el pasado 19 de enero. En el texto, divulgado por diversos medios nacionales, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán afirman que el 4 de febrero Dámaso López organizó una junta citando a Zambada y a la familia de Guzmán “por el tema de haber pruebas de que Dámaso López ordenó el secuestro de los hijos del Chapo”. Sin embargo, al llegar al lugar de la cita los hijos del capo se percataron de que López no se encontraba, y a continuación “comienzan a disparar en contra de la escolta personal de la familia, quedando muertos al instante en el lugar”. De acuerdo con la carta, al darse cuenta de que habían sido traicionados, Zambada y los hijos de Guzmán huyeron “encontrando por todo el camino gente armada a las órdenes de Dámaso” que intentaron nuevamente asesinarlos. Finalmente, recorrieron varios kilómetros hasta llegar a un pueblo en el que fueron auxiliados “por gente del lugar ya que se encontraban heridos”. La carta no especifica si Zambada también resultó lesionado.