Hijo de Trump dice que el nepotismo es “un factor de la vida”

Su cuñado Jared Kushner es un consejero de la Casa Blanca, al igual que su hermana Ivanka, y él mismo ayuda a manejar el negocio de la familia: para Eric Trump, hijo del presidente de EE.UU., Donald Trump, el nepotismo es “un factor de la vida”.

El segundo hijo del presidente estadounidense Donald Trump hizo estas cándidas declaraciones en una entrevista con Forbes publicada el martes, mientras Kushner participaba en conversaciones en Irak, visitando a este aliado clave incluso antes que el secretario de Estado, Rex Tillerson.

“El nepotismo es como un factor de la vida”, dijo Eric Trump, de 33 años, desde la Trump Tower en Nueva York, desde donde él y su hermano mayor, Donald Trump Jr., administran la compañía familiar, mientras su padre ocupa la Casa Blanca.

“Podremos estar aquí debido al nepotismo, pero no estamos todavía aquí por el nepotismo. Usted sabe, si no hiciéramos un buen trabajo, si no fuésemos competentes, créame, no estaríamos en este lugar”, añadió.