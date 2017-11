Hijo de Trump da “lección de socialismo” a su hija con dulces de Halloween

El empresario escribió en Twitter que daría la mitad de lo juntado por su hija a un niño que se quedó en casa sentado en vez de salir a pedir “dulce o truco”.

México.- El empresario e hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., compartió este martes un mensaje con motivo de día de brujas que le valió una oleada de críticas, al interpretar de una manera muy laxa los principios del socialismo económico.

En su cuenta oficial de Twitter, Trump compartió una fotografía de su hija disfrazada para Halloween y con una canasta llenas de dulces. El hijo del mandatario acompañó la fotografía con el mensaje:

“Voy a tomar la mitad de los dulces de Chloe y dárselas a algún niño que se quedó sentado en casa. Nunca es demasiado temprano para enseñarle de socialismo”. en el mensaje original, la palabra “demasiado” está mal escrita.

I’m going to take half of Chloe’s candy tonight & give it to some kid who sat at home. It’s never to early to teach her about socialism. pic.twitter.com/3ie9C0jv2G

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 31, 2017