Hijo de Juan Gabriel revela sus últimos minutos de vida

La familia del Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, guardó silencio después de la muerte de su padre.

Sin embargo, el heredero universal e hijo del cantante, Iván Aguilera, ofreció una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, para Ventaneando, en la cual revela cómo vivió los últimos momentos de su padre.

Después de su último concierto en Santa Mónica, California, Juan Gabriel se fue a una casa que había rentado para descansar en Estados Unidos.

En la madrugada su jefe de seguridad le llamó a Iván Aguilera cerca de las 8:30 de la mañana del 28 de agosto de 2016.

“Me dice, ‘oye, tu papá no se siente bien, sería bueno que fueras a Los Ángeles, porque parece ser que quizá lo vamos a llevar al hospital’”.

“Luego me volvió a llamar, no sé si veinte o treinta minutos después, el jefe de seguridad, y me dijo que había fallecido”. Después reconoció que Jean Gabriel fue el primero en ver al cantante sin vida.

También agregó que toda la familia estuvo de acuerdo con cremar el cuerpo del artista, debido a que esa había sido su voluntad en vida.

“ÉL NO QUERÍA QUE LO VIERAN Y RECORDARAN MUERTO. ÉL QUERÍA QUE LO RECORDARAN VIVO, CANTANDO EN EL ESCENARIO”.

Sobre los hijos que aparecieron de Juan Gabriel después de su muerte, Iván reconoce que no sabe qué va a pasar con ellos y si van a estar incluidos en la herencia:

“Ahora que hicieron las pruebas, pues es una sorpresa bonita. Con Luis Alberto ya nos hablamos, nos escribimos y hasta pareciera como si nos conociéramos desde hace tiempo… ojalá nos pudiéramos conocer físicamente”.