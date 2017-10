Hijas de Karla Luna están bien: abogados de Américo Garza

“Recordemos que cuando hay un asunto mediático que es, o litigado en medios, o litigado en redes sociales, la Procuraduría por lo general implementa situaciones que no son propiamente legales para dar un resultado a la opinión pública”, aseguró Villarreal.

Destacaron que no fue correcto el proceder de la Procuraduría y que Garza no estaba presente porque no querían arriesgarlo a que fuera detenido, situación que, de darse, sería ilegal, aseguraron.

“Estamos presentando un escrito en el que estamos solicitando que se cancele esa alerta Amber y estamos en la mejor disposición de acudir ante las autoridades una vez que se nos cite legalmente”, señaló el representante.