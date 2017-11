Hija de Alejandra Guzman explota contra las personas que se burlaron de sus piernas llamándola “piernas horribles”

La hija de Alejandra Guzmán se tomó el tiempo para contestarle a sus detractoras.

México-.Frida Sofía, utilizó sus redes sociales para contestar a las personas que constantemente la atacan.

A la joven no le pareció que sus detractores la juzgaran duramente por una imagen donde una de sus piernas luce más larga de lo normal, por lo que una usuaria comentó: “Que pierna más larga el pie horrible grande nunca había visto algo asi”.

Por lo que Frida fue directa con ella: “jajaja pues a mí me gustan… ósea que en que te afecta? Acaso te hace sentir mejor hablar mierda de mí? O tomarte el tiempo para desquitar tu odio? Yo me siento bien como soy y me amooooooo! intenta quererte … al menos un poco, te lo recomiendo. #nosepiensalo”.

Frida Sofía sentenció a otra chica: “Así que yo me amo, y si no me amas me vale ma#%& y deja de ver mi Instagram, se feliz”, la joven le contestó a más personas en su polémica imagen.

#longleggedcreature 🐒⭐️ Una publicación compartida por ғrιda ѕoғιa gυzмan ★ (@frida_sofia_guzman) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 11:30 PST

Fuente SDP