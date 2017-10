Hermano de Juan Gabriel está delicado de salud y sin dinero

- in Espectáculos

Iván Aguilera supuesto heredero de Juan Gabriel quiere dejar a su tío en la ruina.

México-.El único hermano de Juan Gabriel se encuentra muy enfermo, y en una precaria situación económica, y a pesar de eso, su sobrino Iván Aguilera pretende dejarlo en la calle.

Pablo Aguilera, quien es campesino y vive en Parácuaro Michoacán, se encuentra internado en un hospital de Guadalajara donde lo operaron por segunda vez del corazón, está muy delicado y es posible que no sobreviva, se informa en diariobasta.com.

Jesús Pérez Mendoza, amigo de Pablo y de Juan Gabriel declaró: “Don Pablo se encuentra mal y dicen que a lo mejor no la libra. Ese Iván es un desalmado, no tiene corazón, ve cómo están las cosas con su tío y no le importa, ya le pidió la casa, el hotel Villas de Parácuaro y el balneario Los Chicos, lo quiere dejar en la calle, después de que él por años administró todo con honestidad, y pretende dejarlo sin nada, enfermo y en la miseria”.

Fuente Agencia