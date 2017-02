Hermana de Ana Bárbara se aparece ante promesa incumplida

Aunque ya han pasado 15 años desde que la hermana de Ana Bárbara falleció, su padre Don Antero Ugalde, asegura que aún está muy presente en su pensamiento y en presencia, pues a veces se aparece por el rancho.

Sin embargo, cuando ocurrió el lamentable accidente, el que se encargó de todo fue el abuelo del esposo de Marissa, pues el papá de Ana Bárbara se encontraba hundido en una fuerte depresión, por lo que terminaron sepultarla.

Don Antero comentó a Diario BASTA!:

“Luego de que la enterramos, yo no podía dormir porque sentía que la escuchaba, Marisa se me aparecía porque no había hecho su voluntad”.