Heineken acelera en la F1 para conquistar a más de 60 millones de mexicanos

Heineken será patrocinador de la Fórmula 1, lo que permite a la marca cervecera llegar a unos 60 millones de mexicanos que son potenciales consumidores, ya que este número de personas son las que vieron la carrera en televisión abierta el año pasado.

Gianluca Di Tondo, director global de la marca, agregó en entrevista con Forbes México que con este patrocinio se acercan a los consumidores mayores de 35 años, el mercado principal de la F1. Actualmente, las personas de 25 años son el principal mercado de la empresa, explicó el directivo.

También comentó que la F1 tiene una audiencia de 500 millones de personas a nivel global, de los cuales 200 ya ven la UEFA Champions League y la European Rugby Champions Cup, donde la marca también tiene alcance.

“Todos sabemos que la F1 es una de las plataformas premium globales más prestigiosas para audiencias globales y estimamos que gracias a esta asociación seremos capaces de alcanzar a más de 300 millones de nuevos consumidores (globales)”.

Lino Villarreal, director de Marcas de Cuauhtémoc Moctezuma-Heineken México, agregó que este tipo de actividades para aumentar las ventas y la participación podría llevar a la empresa a ampliar su capacidad a mediano o largo plazo en sus plantas.

La firma cuenta con fábricas en Monterrey, Orizaba,Toluca, Guadalajara, Tecate y Navojoa, al tiempo en que trabaja en una nuevo complejo en Meoqui, Chihuahua.

Señaló que para continuar creciendo como marca necesitan reclutar a nuevos consumidores, para lo cual han optado por involucrarse con plataformas premium globales.

En junio de este año, Heineken presentó la alianza con la F1 en Montreal, mientras que el lanzamiento oficial se realizó el pasado mes de septiembre en Italia.

