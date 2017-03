Héctor Suárez se graba hospitalizado

Utilizó las redes sociales para informar que sufrió una severa caída

Héctor Suárez utilizó las redes sociales para informar que sufrió una severa caída que lo llevó al hospital, por lo que tuvo que cancelar sus shows en Guaymas y Hermosillo.

El Primer Actor dijo tener afectaciones en nuca y cara, por lo cual, es imposible moverse del nosocomio, al tiempo que ofreció disculpas a quienes habían comprado entradas para el espectáculo.

“Amigos de Guaymas y de Hermosillo, buenas tardes. Es 25 de marzo, las 16:00 horas, estoy en un hospital. Resulta que en la mañana fui a dejar a mi hija Julieta al aeropuerto. Me caí, me di un golpe espantoso en la cara. Traigo un hematoma en la quijada y estoy muy enfermo. Los doctores me prohíben trabajar en los próximos días” explicó.

En días recientes, su hijo Héctor Suárez Gomis había revelado que su padre superó el cáncer, por lo que ésta nueva estancia en la clínica causó sorpresa entre sus seguidores.

