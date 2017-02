Héctor de Mercurio se declara bisexual (VIDEO)

MÉXICO.- Héctor Ugarte, integrante de Mercurio, se declara bisexual, luego de que hace tiempo se vio envuelto en un escándalo, cuando se filtró una nota de voz, donde él le mostraba su amor a un hombre llamado Paco y con quien tuvo una relación de más de tres años.

Héctor habló de este tema por primera vez. “Soy un hombre que cree en el amor universal, no importa si es chica o chico, y es lo único que puedo decirte sobre ese tema y no pienso gastar mi energía en esas cosas, porque creo que hay temas más importantes que tratar y no lo que me define en mi vida privada. Me considero una persona que está en su mejor momento como papá, en mi carrera, y quiero concentrarme en puras cosas positivas y recalco: los seres humanos valemos por lo que somos y no por lo que hacemos en la intimidad”.

El cantante de más de 37 años de edad fue criticado en redes sociales a raíz de que una revista publicara detalles de su vida sexual, mismo tema que generó controversia porque siempre dijo ser heterosexual, tanto así que se casó y formó una familia y actualmente tiene dos hijas.

“Fíjate que en redes, cuando se dio este tema, tuve muchas opiniones, pero más apoyo positivo, y más de mis fans, que ven al ser humano que soy y eso es lo que les importa en este mundo, más allá de tu vida sexual”.

El integrante de Mercurio, quien está concentrado en el proyecto Únete a la Fiesta, donde compartirá escenario con Kabah y Sentidos Opuestos, asegura que no piensa demandar a la revista que publicó su supuesto romance con un joven a quien conoció cuando se divorció y se retiró de su faceta como piloto.

“No tengo tiempo para pensar en eso, yo estoy solo pensando y generando cosas positivas y eso es lo que quiero hacer, así que lo que digan no me importa.… Por ahora lo importante es que busco estar alrededor de cosas buenas”, finalizó.