Haz de tu cuerpo en un instrumento musical con “BeatMoovz”

Presentados durante la Feria del Juguete de Nueva York, los BeatMoovz acapararon la atención por su ingeniosa forma de ir en contra de esa triste situación donde “necesitamos música para bailar”, y en cambio, trata de motivar el baile en sus usuarios para crear música.

A través de un acelerómetro y un sistema Bluetooth conectado a un smartphone y un altavoz, estas pulseras emiten un sonido que se puede configurar a través de una aplicación móvil, en la que tienen disponible 400 sonidos diferentes.

Do yourself a favor and watch this with volume up. This is a real human being showing off #BeatMoovz by @crazart. #NYTF2017 pic.twitter.com/ta6JzJJEhW

— Adam Balkin (@AdamBalkin) 20 de febrero de 2017