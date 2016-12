Harrison Ford habla sobre la muerte de Carrie Fisher  

ESTADOS UNIDOS.- Harrison Ford, que interpretó a Han Solo en la serie y que, según una autobiografía de Carrie Fisher, tuvo un romance con ella, ha dicho a la cadena estadounidense ABC: “Carrie era una en un millón. Divertida y audaz emocionalmente. Vivió su vida valientemente.

Mis pensamientos están con su hija Billie, du madre Debbie, su hermano Todd y con todos sus amigos.

Todos la vamos a echar de menos”. Carrie Fisher y Harrison Ford habrían protagonizado un “intenso” romance secreto en el año 1976, mientras ambos rodaban la primera entrega de ‘La guerra de las galaxias’ y sus personajes de Leia y Han Solo cultivaban una relación paralela en la ficción, o al menos eso se desprende de las sorprendentes declaraciones que ha hecho ahora la veterana intérprete, en las que también asegura que el idilio solo se prolongó durante tres meses.

Harrison Ford on the death of Carrie Fisher: "Carrie was one-of-a-kind…brilliant, original…we will all miss her." https://t.co/z6n1ZjSlsh pic.twitter.com/RvGHe7SWte

— ABC News (@ABC) 27 de diciembre de 2016