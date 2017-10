Hallan muerto a joven mexicano extraviado en Irlanda

Según las primeras investigaciones, José Clemente falleció a causa de un accidente

México.- La embajada de México en Irlanda informó que fue encontrado el cadáver del mexicano José Clemente Vázquez, quien se encontraba desaparecido desde el 4 de octubre y se encontraba en aquel país desde febrero pasado.

Según las primeras investigaciones, José Clemente falleció a causa de un accidente.

De acuerdo con un comunicado de la embajada de México en Dublín emitido ayer, el joven de 24 años fue visto por última vez el pasado 4 de octubre en Dicey´s Garden.

El día de su desaparición, el joven de complexión delgada, tez morena, ojos café y cabello negro, vestía una camisa de manga larga con cuadros rojos y negros, pantalón de mezclilla y una chamarra negra.

La representación diplomática agradeció a través de redes sociales a las personas que colaboraron en la búsqueda del joven mexicano, así como a las autoridades de Irlanda y también pidió dar privacidad a la familia de la víctima mientras concluyen las investigaciones.

EL REPORTE DE DESAPARICIÓN

A través de redes sociales, familiares reportaron durante el pasado fin de semana la desaparición de José Clemente Vázquez, joven mexicano que se encontraba en Irlanda desde febrero de este año.

De acuerdo con medios locales, la familia del joven se encontraba “muy preocupada por su bienestar”.

Por su parte, las autoridades irlandesas pidieron a los ciudadanos contactarse con la estación de policía Pearse Garda al el número 01 666 9000, en la línea telefónica confidencial The Garda o a las estaciones Garda para proporcionar cualquier información que pueda dar con su paradero.

José, last seen , Oct. 4, 2017 in Dicey's, wearing red and black long sleeve shirt, blue jeans. Any information please contact Garda. pic.twitter.com/IwTC7c82R7

— Embamex Irlanda (@EmbaMex_Irlanda) October 9, 2017