Hallan manuscrito que describe cómo será el Apocalipsis

El fin del mundo es un tema que ocupa a todos, sean religiosos o no. Decía Octavio Paz que los mexicanos vivimos preocupados por la muerte, y sin embargo, la representamos en nuestra vida diaria. Estamos a su lado.

Desde siempre hemos estado motivados a la salvación de nuestra alma, prueba de ello son las cantidades exuberantes que la sociedad entregaba a la iglesia como diezmo en la época de Martín Lutero (1500).

Si tú habíamos cometido algún “pecado”, pagabas con dinero la purificación de tu ser, y listo. Esta es la razón por la que hasta la fecha, creas en Dios o no, surge esa duda sobre ¿hay vida después de la muerte?

De acuerdo con ‘National Geographic’, el manuscrito de la Biblioteca Huntington de San Marino, California, representa el final de los días. Escrito en latín, habla del Anticristo, del ascenso del islam y de otros acontecimientos relacionados con el día del juicio final.

El documento fue creado en 1486 en Lübeck, Alemania y su autor es desconocido, aunque Chet Van Duzer, un historiador de la cartografía cree que pudo ser escrito por un médico viajero llamado Baptista.

“Tiene una secuencia de mapas que ilustran cada una de las etapas de lo que va a pasar”, relata Chet Van Duzer, quien informó que el relato cartográfico del Apocalipsis comienza con un mapa que muestra la condición del mundo entre 639 y 1514.

