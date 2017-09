Hallan 8 cuerpos más en derrumbe en CDMX

Las víctimas encontradas estaban ‘relativamente juntas’ en la zona sur del edificio

El escuadrón que participa en las labores de búsqueda y rescate en el edificio colapsado de Álvaro Obregón 286 elevó a 35 el número de personas halladas sin vida en ese inmueble, al encontrar ocho cuerpos que estaban en grupo, posterior a las 16:00 horas.

El enlace del Gobierno de la Ciudad de México con los familiares de las personas que se encontraban en el inmueble al momento del sismo del 19 de septiembre, Valentín Oñate, informó que los ocho cuerpos encontrados fueron entregados a servicios periciales.

Subrayó que los trabajos de búsqueda y rescate, en los que participan 242 brigadistas de 13 equipos diferentes, se mantendrán en virtud de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, “ordenó que no se paren los trabajos hasta encontrarse a la última víctima”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aclaró que no existe una lista “oficial” de las personas que se encontraban en el inmueble a la hora del sismo, en virtud de que no había un registro de entradas y salidas del mismo, aunque ha habido una relación con base en las familias que están a espera de los rescates.

Refirió que, en consecuencia no se puede determinar el número de personas que estaban dentro del edificio que colapsó, incluso no se cancela la posibilidad de que hubiese personas cuyas familias no estaban enteradas que se encontraban en el lugar.

A su vez el director ejecutivo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Guido Sánchez, comentó que las ocho personas encontradas estaban “relativamente juntas” en la zona sur del edificio, aunque no se puede determinar el piso en que se encontraban “por el grado de destrucción”, y su ubicación se logró a partir del levantamiento de placas que se realiza con el apoyo de una grúa.

Subrayó que una vez que los cuerpos fueron encontrados de inmediato se procedió a su recuperación conforme a los protocolos de la Procuraduría General de Justicia capitalina.