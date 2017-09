Hachiko usa chaleco de Marina en honor a Frida

‘Marina-Chan’ ha llegado hasta las mismísimas tierras del sol naciente

Japón.- Esta emotiva historia de cómo un perrito puede convertirse en un verdadero símbolo de esperanza y unión en tiempos adversos llegó hasta el otro lado del mundo.

Frida ha hecho una gran labor de rescate en los desastres que sufrimos en México hace unos días y gracias a ello se ha ganado el corazón, no sólo de México sino de otros países, entre ellos Japón.

Cuando las brigadas de rescate del país nipón llegaron a tierra azteca, los japoneses quedaron tan impactados con la labor de Frida que de cariño comenzaron a decirle ‘Marina-Chan’, por el chaleco que la identifica como un elemento de la SEMAR.

Y ahora, Frida ha llegado hasta las mismísimas tierras del sol naciente, pues a la estatua del perro más famoso de Japón, Hachiko, le han puesto un chaleco de la Marina en honor a Frida y como muestra de apoyo al pueblo mexicano.

Hachiko fue un perro japonés de raza akita que nació en 1923, pero fue inmortalizado debido a la lealtad que le tenía a su amo, el profesor Eisaburō Ueno. Incluso cuando éste falleció, Hachi seguía esperándolo en la misma estación de tren a la que iban juntos todos los días varios años después de la muerte de su amo. Esta historia de lealtad se hizo tan famosa que hasta fue retomada por los distintos medios de Japón.

Hachiko Meets rescue dog Frida.

A message to thank Japan for their help during the Earthquake in Mexico. Hachiko is Frida @wagashidagashi pic.twitter.com/rMBiYqyb0C

— World Meets Japan (@WorldMeetsJapan) 26 de septiembre de 2017