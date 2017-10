- in Nacional

Hace 64 años las mujeres no tenían derecho a voto

El 17 de Octubre de 1953, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoció a la mujer como ciudadano con derecho a voto

México.- El día de hoy se conmemora el reconocimiento de la mujer ante la ley como ciudadano con derecho al voto. La importancia de ese suceso marcó a nuestro país dando un fuerte avance hacia la equidad de derechos, debido a que permitió a la mujer el votar y ser votada.

Hace 64 años, el 17 de Octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Constitución, establecería que “Son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos…” , y así las mujeres fueron incluidas como ciudadanas con todos los derechos, marcando ante la ley la igualdad frente al hombre.

64 años atrás las mujeres no tenían voz ni voto y no eran consideradas aptas para tomar decisiones que inclusive les afectaban como personas. Sin embargo, no todos pensaban lo mismo.

Años antes de que se oficializara el voto femenino, en 1917, Hermila Galindo, defensora de los derechos de la mujer en el México de la Revolución y secretaria particular de Venustiano Carranza, hizo el primer intento para incorporar en la Constitución de 1917 el Derecho al Voto de la Mujer.

La propuesta fue rechazada por la gran mayoría con el argumento de que “El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que éstos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa”.

Posteriormente, en 1937, Lázaro Cárdenas, que era entonces presidente, presentó una iniciativa para otorgar el sufragio femenino, sin embargo tampoco fue aprobada.

Fue hasta que el entonces presidente, Adolfo Ruíz Cortínez, cumpliendo un compromiso de campaña que había hecho frente a 20 mil mujeres, proclamó la iniciativa de reformas a la Constitución que dio la ciudadanía plena a todas las mujeres del país.

Después de 64 años, cuando la igualdad ante la ley es clara, es un buen momento para reflexionar sobre la aún existente desigualdad a nivel social. El contexto actual de México se encuentra marcado por la violencia hacia la mujer, que ha teñido las calles del país con los feminicidios, sembrando pánico en las millones de mujeres que no logran su desarrollo o la igualdad debido a eso.

Fuente: Zócalo