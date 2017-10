Habitantes de Puebla piden reconstruir primero iglesias que sus casas

- in Nacional

El gobernador estatal, José Antonio Gali Fayad, indicó que hasta que el INAH emita la autorización, se iniciarán los trabajos de reparación en los 450 templos dañados

Puebla.- El gobernador indicó que son 450 las iglesias dañadas en el estado, de los cuales 123 podrían ser derribados y reconstruidos por las afectaciones que dejó el sismo de 7.1 grados del pasado 19 de septiembre.

Antonio Gali aseguró a los pobladores que se reforzarán las iglesias para que no tengan miedo de entrar, y en caso de otro sismo, éstas no puedan colapsar. Además, reconoció la fe de algunas comunidades, pues a pesar de que no pueden entrar a las iglesias, las personas realizan sus misas debajo de una carpa.

“Hasta que el INAH diera su autorización para entrar (a las iglesias), algunas tienen daño menor, otras daño mayor que necesitan apuntalamiento, hay que esperar algunos meses. Estamos hablando de 450 dañados; 123 en malas condiciones y los vamos a reparar al 100 por ciento, pero llevan un tiempo mayor. Lo que más les pedimos a los presidentes, a la comunidad es paciencia. A los lugares que hemos recorrido, fíjense, hay personas que me dicen, mi casa puede esperar, arréglenos la iglesia. Desgraciadamente algunas son del siglo 16, 17 y 18, llevan mucho tiempo (…) tener paciencia, esa misma fe se puede dar fuera de la puerta o dentro de la puerta, la idea es que tengamos confianza de que no se nos va a caer cuando haya otro sismo”, subrayó.

Inician trabajos de reparación en escuelas

El mandatario estatal informó que ya están listos para iniciar los trabajos de reparación en las 250 escuelas que fueron afectadas tras el temblor del 19-S.

Apuntó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Capcee dieron un plazo de 90 y 120 días para la rehabilitación de los colegios que no requieran mayor intervención, y hasta cuatro meses para las que serán demolidas y reconstruidas.

Por último, puntualizó que el recurso económico que se destinará a los planteles afectados está asegurado, por lo que no hay problema en ese aspecto.

Fuente: Pulimetro