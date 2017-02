Gracias Cuauhtémoc, me hiciste famoso: Felipe Robles

Los Clásicos entre América y Chivas son juegos en los que la sangre hierve de más y en los que un mínimo roce puede ocasionar una bronca.



En el Verano 99, el Rebaño Sagrado venció 1-0 a las Águilas en la cancha del Estadio Azteca, con anotación de Héctor del Ángel, pero este partido es recordado por la bronca que protagonizaron Cuauhtémoc Blanco y Felipe de Jesús Robles.

“Mucha gente sólo se acuerda de mí por eso, por eso yo sólo digo: ‘Gracias Cuauhtémoc’”, contó a RÉCORD el exjugador de las Chivas.

Felipe Robles, quien era mediocampista de los rojiblancos en la década de los 90, recordó cómo se dio aquella gresca con el ídolo americanista.

“Cada que teníamos un roce me la mentaba y en una que le hice se levantó y como en la escuela, me dijo que a la salida me iba a ver, pero no le creí”.

El golpe del ‘Temo’ a Robles se dio cuando el rojiblanco se acercó a su excompañero, Ramón Ramírez para cambiarle la playera.

“En ese partido ya estaba en el América Ramón Ramírez y quedé con él de cambiar la playera, cuando termina el juego yo voy a buscarlo, olvidándome ya de todo lo que había sucedido.

“Antes de que viera a Ramón me fue a buscar y me dijo ‘ya acabó’ y sólo le respondí ‘por eso ya acabó, ya quedó en la cancha’, y apenas terminé de hablar me soltó un golpe en la cara”.

Al verse sorprendido por el golpe, el rojiblanco intentó reaccionar con una patada en la zona blanda del 10 americanista.

“Ya después del golpe me paré bien y le alcance a dar una patada y esas son cosas que pasan en el futbol y que sólo queda en el recuerdo. Al final las lágrimas fueron de coraje”, apuntó.