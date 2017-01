Graban a una mujer golpeando violentamente e insultando a su hija de 9 años (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer fue captada en video golpeando violentamente a su hija y agrediéndola verbalmente. Esto aconteció en Pecos, Texas. Se trata de Ángela Armendáriz, de 36 años, quien en las imágenes aparece dentro de un vehículo estacionado golpeando y maldiciendo a su hija de 9 años.

En el video, que rápidamente se difundió en redes sociales, se escucha a una mujer pidiéndole que se detenga y se ve a otra sacando a la menor del vehículo para que su madre deje de golpearla.

El padre, Jesús Armendáriz, habló con medios locales y entre lágrimas dijo que, “la policía me recomendó que no viera el video ya que era muy gráfico”. El hombre, quien asegura que no es la primera vez que Ángela es violenta con sus hijos, levantó una orden de arresto en contra de la mujer, sin embargo, ésta ahora ya está libre debido a que consiguió salir bajo fianza al día siguiente.

La menor por su parte, explicó que su padre fue a verla a la escuela para platicar. Ante esto, su madre se enojó tanto que desquitó su furia contra ella.

Ángela y Jesús están actualmente en proceso de divorcio. Jesús asegura que anteriormente había reportado el abuso físico por el que pasaban sus hijos pero no contaba con evidencia.

Por el momento la menor se encuentra con su progenitor mientras que el Servicio de Protección al Menor está evaluando el caso para determinar el daño que ocasionó Ángela Armendáriz.