‘Google Glass’ para niños con autismo (VIDEO)

Tecnología.- Imagina que vives en un mundo que no logras entender completamente, donde constantemente te encuentras frente situaciones que no comprendes y ante las cuales no sabes cómo debes comportarte. Pregúntate: ¿Cómo te sentirías? ¿Confundido? ¿Frustrado? ¿Asustado?

Ahora piensa que, mientras intentas descifrar este extraño lugar y lo que ocurre en el mismo, aparece frente a tus ojos una divertida guía con imágenes y sonidos que te ayudan a lograrlo mientras juegas. Por fin todo está claro, sabes cómo actuar, te sientes tranquilo.

Eso es precisamente lo que el sistema Brain Power ofrece a los niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista (TEA), la orientación que necesitan para desarrollar sus habilidades y mejorar su calidad de vida.

Esta herramienta, ideada por el neurocientífico cognitivo estadounidense Ned Sahin, ya es utilizada por decenas de pequeños de todo el mundo en esta situación. Ahora, su creador, quiere hacer llegar su aparato al 1% de la población mexicana, el cual presenta este trastorno neurológico.

Para lograrlo, Brain Power se acercó y comenzó a trabajar con la Clínica Mexicana de Autismo (CLIMA), una organización con más de 30 años de experiencia en el tratamiento del TEA.

“Es importante recordar que no existe una cura pero, con ayuda de este sistema, se puede reducir el esfuerzo de los pacientes, de las familias, de los especialistas, con una eficiencia elevadísima. Es impresionante”, afirmó Carlos Marcín Salazar, presidente y fundador de CLIMA, a Tec Review. Te invitamos a conocer de qué se trata.