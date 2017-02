Gomita no aguantó el bullying en Multimedios (VIDEO)

México.- A tres meses de llegar a Multimedios, en Monterrey, y a una semana de haber protagonizado un pleitazo en el programa Es Show con Madelyn Ainley, Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, dio a conocer que se regresa a Ciudad de México.

Durante el programa Qué Escandala se dio a conocer un video en donde la conductora asegura que más que por las burlas y los malos tratos, su salida se debe a problemas de salud.

“Me voy a la Ciudad de México por unos días, tengo que descansar; me dieron reposo absoluto. Me puso malita en ‘Es Show’, entonces salí del programa, pensé que era algo ligero, me salí, me fui a descansar a la casa.

Ya me había pasado en un espectáculo cuando estaba trabajando que empecé a devolver muy feo y me sentía muy mal, entonces me espanté y dije: ‘Falta que sea lo mismo’ y es gastritis, pero creo que ya avanzó mucho”, declaró Gomita.