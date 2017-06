Gomita molesta deja en claro que no es hija del ‘Piojo’ Herrera (VIDEO)

La conductora se mostró muy molesta por la comparación.

Araceli Ordaz Campos, la famosa ‘Gomita’, generó polémica nuevamente tras hacer un video donde se molesta porque dicen que no es hija del ‘Piojo’ Herrera, pues según los usuarios en las redes sociales si se parecen, pero una no está operada.

“Ahora resulta que soy su gemela de la hija del ‘Piojo’ Herrera, como es posible, en que momento el Piojo dijo: ‘a sí la Gomita es mi hija’ y que me dejó porque me mando a adopción porque según no podía con las dos niñas”, comentó Gomita muy enojada en un video.

La conductora dice que agradece la publicidad en los medios pero hasta ahí, por lo que recomendó a los medios no pasarse de listos con lo que escriben sobre ella.

“Queridos de SDP, pónganse hacer algo mejor, que estarme criticando que si hago o no hago en mi vida, que si enseño o no enseño, en un video, por dios, dije que iba a enseñar en un video porque me estaban haciendo masaje, son unos hijos de su…SDP no es lo mío y no tengo novio en SDP, porque carajos dicen eso, no se si me odian o me aman ahí, pero no son nada mío, simplemente hacen notas mías que yo no tengo nada que ver ”

Fuente:SDP