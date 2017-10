Golpean a actriz de 81 años en la puerta de su casa

- in Espectáculos

By canal44

México.- La actriz Bárbara Davison fue agredida físicamente por un hombre que la abordó cuando llegaba a su casa en Greenwich Village.

Un video captado por la cámara de seguridad del edificio muestra a la actriz de 81 entrando al lobby, segundos después entra el hombre y comienza a golpearla en la cabeza en repetidas ocasiones lo que provocó que cayera al suelo.

Después de la agresión el hombre regresa y le roba el bolso.

La mujer quien ha participado en la famosa serie “Orange is the New Black” y en la película “Spider-M

Golpean a actriz de 81 años from Hoy Estado on Vimeo.