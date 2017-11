Golpe de Estado en Zimbabue

El Ejército de Zimbabue toma el poder y retiene al presidente Mugabe

Zimbabue.- Los militares han tomado el poder en Zimbabue para impedir que la facción encabezada por la mujer del presidente Robert Mugabe, Grace, arrebate la sucesión a los veteranos del partido que gobierna el país desde hace 37 años, la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF).

El Ejército ha desplegado vehículos blindados ante los principales edificios oficiales de la capital, Harare, y ha tomado el aeropuerto y la televisión. Varios testigos han informado durante la madrugada de fuertes explosiones y de un tiroteo cerca de la residencia presidencial.

En un mensaje a la nación, los militares han asegurado que no se trata de un golpe de Estado, sino de una “acción de limpieza” contra los “criminales” del entorno del presidente. El portavoz castrense ha asegurado que tanto Mugabe, de 93 años, como su familia están “sanos y salvos” y “su seguridad está garantizada”.

El ZANU-PF ha asegurado en redes sociales que el presidente y su familia han sido detenidos y que el vicepresidente, Emmerson Mnangagwa, quien huyó a Sudáfrica tras ser destituido hace una semana, va a ponerse al frente del país para una “nueva era”. “Ni Zimbabue ni el ZANU pertenecen a Mugabe ni a su esposa”, advierte la cuenta oficial del partido en Twitter.

Last night the first family was detained and are safe, both for the constitution and the sanity of the nation this was necessary. Neither Zimbabwe nor ZANU are owned by Mugabe and his wife. Today begins a fresh new era and comrade Mnangagwa will help us achieve a better Zimbabwe.

— ZANU PF (@zanu_pf) 15 de noviembre de 2017