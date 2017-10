Gloria Trevi vive suceso paranormal al apagar las velas del pastel de su fallecida hija

“Ay chihuahuas”, se escucha decir a la cantante en el video tras su fallido intento, y agregó: “Otra vez hay que pedirlo, pero todos me ayudan a apagarlo porque no era mi deseo nada más”.

Read more http://www.lanetanoticias.com/129999/gloria-trevi-vive-suceso-paranormal-apagar-velas-pastel-fallecida-hija

México.- Gloria Trevi decidió conmemorar el cumpleaños de su fallecida hija Ana Dalai con un pastel tras confesar que esta fecha es muy difícil para ella, puesto que la pequeña nació exactamente un 10 de octubre de 1999.

Acompáñenme a pedir un deseo 🙏🏻❤️ A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Oct 10, 2017 at 4:24pm PDT

La regiomontana compartió las imágenes donde se observa la tarta con 6 velas encendidas, detalle que la cantante explicó cada vela representaba 3 años de vida de la niña que el pasado martes hubiera cumplido la mayoría de edad en México.

Posteriormente Trevi procedió a soplar las velitas, pero se sorprendió al notar que no pudo apagar ninguna tras su intento.

“Ay chihuahuas”, se escucha decir a la cantante en el video tras su fallido intento, y agregó: “Otra vez hay que pedirlo, pero todos me ayudan a apagarlo porque no era mi deseo nada más”.

Ahora sí, cuando cuente tres…soplen las velitas! Ayúdenme a apagarlas!!! Para q se cumplan sus buenos deseos!🙏🏻❤️❤️❤️ A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Oct 10, 2017 at 4:28pm PDT

“¡Ahora sí, cuando cuente tres…soplen las velitas! ¡Ayúdenme a apagarlas! Para que se cumplan sus buenos deseos!”, escribió Gloria Trevi junto a las imágenes.

Ana Dalai nació como producto de la relación entre la cantante y su entonces manager Sergio Andrade, y hasta la fecha se desconoce el verdadero motivo de su muerte, sin embargo, muchos son los que afirman que fue la misma Gloria Trevi quien la entregó a una secta satánica.

Evidentemente ella lo ha negado, diciendo que la muerte de su pequeña le ha pegado bastante a tanto que pensó en algún momento en quitarse la vida debido a la depresión que vivía.

“Hubo un momento en que aunque soy católica sí pensé en quitarme la vida; y nomás no me la quité porque dije ‘yo me voy a reunir con ella en el cielo, y si me mato ahorita no la voy a poder volver a ver’ y nomás por eso aguanté… por ella”, confesó en una entrevista hace unos años.

Fuente: La Neta Noticias