Gloria Trevi acusa a aduana de entorpecer paso de donativos hacia México y le responden

Si no ayuda, que no estorbe, fue el mensaje que la cantante Gloria Trevi mandó al gobierno mexicano ante su supuesta inacción luego del sismo del 19 de septiembre.

México.- Por medio de un video difundido en redes sociales, la intérprete de “Pelo Suelto” acusó a las autoridades de entorpecer el apoyo de los paisanos que radican en Estados Unidos por medio del cobro de impuestos. Pero el Servicio de Administración Tributaria no se quedó callado y le respondió a través de Twitter.

“Creo que el gobierno se está viendo bien corto para ayudar. Aparte están estorbando mucho. La verdad es lo que yo he sentido porque, simplemente, para poder mandar unas cositas así, lo primeritito que mandé de ayuda, fue una dificultad poder pasar la frontera. O sea, en la aduana ya cobrando impuestos y la verdad duele muchísimo darle dinero a un gobierno que uno no ve los resultados”, criticó la Trevi.

“Un dinero que se puede utilizar para mandar más ayuda. Entonces, hay mucha gente en Estados Unidos, muchísimos fans que me han escrito y que han comprado cosas, y las quieren mandar a México, pero tampoco pueden hacerlo porque usan su dinerito que tienen para comprar algo de ayuda y no tienen dinero para pagar unos impuestos”, dijo.

Por ello, pidió al gobierno flexibilizar los trámites para el envío de víveres desde el otro lado de la frontera, pues los tratan como si estuvieran traficando con mercancía ilegal.

“Yo creo que si no ayudan, por lo menos deberían de buscar una manera de facilitar que los demás podamos ayudar. Ya si no ayudan y no nos facilitan, también entonces que no estorben. Y se los digo así de frente y en su cara”, manifestó la cantante mexicana radicada en Estados Unidos.

En la cuenta RMS Canal, el SAT respondió al video de la cantante a través de su cuenta oficial de Twitter, diciendo que si envían un correo electrónico a Gerardo Suárez, ellos responderían explicando el procedimiento correcto para ingresar donaciones a México.

Cabe recordar que, en días pasados el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que a través de las aduanas de todo México se autorizaría la introducción de mercancías para ser donadas sin el pago de impuestos al comercio exterior, ni la utilización de pedimento ni agente aduanal y el trámite de donación se resolvería en un día.

Según información del diario El Financiero, entre los requisitos que se deben cubrir para la importación de donaciones se encuentra que la mercancía sea donada por un residente en el extranjero y que se destine a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o salud de las personas, sectores y regiones de escasos recursos.

En la aduana se tiene que presentar un escrito libre, en el cual se relacione la mercancía que será donada y la entidad responsable del manejo, custodia y destino de dichas mercancías.

