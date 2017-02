Gignac le responde a Fidel Kuri: “Me voy a quedar mucho tiempo en México”

La estrella de Tigres, André-Pierre Gignac, respondió a las declaraciones de Fidel Kuri y de Carlos Reynoso, del Veracruz.

Nuevo León.- André-Pierre Gignac, delantero de Tigres de la UANL, respondió enérgicamente a las declaraciones de Fidel Kuri, presidente de Tiburones Rojos del Veracruz, quién le dijo que “mejor se regrese a Francia”.

“Señor Fidel Kuri: con todo respeto, no necesito consejos de una persona que agrede a un comisario arbitral y contrario a lo que me pide, me voy a quedar muchos años más en México”.

Al “profe” Carlos Reinoso, timonel de Veracruz, quién lo acusó de “menospreciar a los mexicanos”, le reviró, en el mismo mensaje:

“Señor Carlos Reinoso: Jamás voy a menospreciar a la gente de este país, mi hijo nació en Monterrey, es orgullosamente Mexicano”.

Por lo pronto, esta guerra de declaraciones entre Gignac y los principales directivos del Veracruz, parece que no tiene para cuando terminar…