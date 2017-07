Gigantesco iceberg que se desprendió de la Antártica provocará una catástrofe ambiental

Un gigantesco iceberg del tamaño de Luxemburgo se desprendió de la Antártica, lo cual provocó una enorme preocupación científica. Según los investigadores, esta pedazo de hielo es uno de los más grandes, jamás vistos anteriormente, con un peso estimado de un billón de toneladas métricas.

El monitoreo científico reveló que se originó una grieta de unas 120 millas de largo, formada durante varios años pero que presentó un significativo avance durante los pasados 12 meses en la sábana de hielo Larsen C, la barrera que cubre la costa oriental de la península de la Antártica.

Los científicos de la Universidad de Swansea y la Universidad de Aberystwyth que lideran el proyecto MIDAS, un programa de exploración asistido entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), monitorearon esa fisura desde el año 2014 y detallaron que el iceberg generará un impacto significativo en el medio ambiente.

Adrian Luckman, líder del proyecto MIDAS, dijo a The New York Times que existe un temor porque este colapso puede arrojar gran cantidad de hielo glacial al océano y elevar el nivel del mar.

From 6 July to 12 July, #Sentinel1 caught the final days and eventual full break-off of the berg. #LarsenC pic.twitter.com/2kVVjx4Syk

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) 12 de julio de 2017