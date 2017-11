George Clooney anunció su retiro del cine

Siendo considerado uno de los actores más cotizados de Hollywood, George Clooney tiene en mente otros planes, por eso anunció que se retirará del mundo del cine, al menos por ahora.

EU-.Son muchos los actores que luego de una amplia carrera dentro de la industria cinematográfica llegan a la etapa en la que ya no les hace falta trabajar más para tener dinero.

Tal es el caso de George Clooney, un talentoso y codiciado actor de Hollywood que tiene actuando desde el año 1978, pero ahora ha decidido retirarse por un tiempo del cine sin dar una fecha de regreso.

La noticia la reveló durante una entrevista en The Sunday Times, en donde el actor declaró no estar interesado más en hacer películas. “He actuado durante mucho tiempo y tengo 56 años, ya no soy el chico que conquista a la chica”, comentó.

Además, indicó que para él la actuación era la forma en la que “tenía para pagar” sus cuentas, pero ya no necesita más de eso.

Por eso indicó que el dinero no es algo que le preocupe, ya que más allá de no necesitarlo, él considera que podría buscar otras maneras para seguir teniéndolo. Por ejemplo, hace poco vendió la empresa de tequila Casamigos que creó junto a Rene Gerber, esposo de Cindy Crawford.

En cuanto a lo que hará a partir de ahora, el actor no dio muchos detalles, pero indicó que quiere realizar otras cosas que no pudiera hacer si estuviese trabajando en distintas producciones cinematográficas.

Entre esas cosas, el diario antes mencionado especificó que están sus gemelos, Ella y Alexander, quienes nacieron este año fruto de su relación con Amal, con quien a su vez tiene una organización para combatir los crímenes de guerra que ocurren en África.

Fuente Agencia