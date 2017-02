“Ganar al América no fue revancha”: Muñoz

Lo dijo Moisés Muñoz ante del partido ante América: “Lo más importante es conseguir los tres puntos”. El portero de Chiapas vivió un partido eléctrico ante América. Pero no fue por reencontrarse con sus ex compañeros y el equipo en el que fue cuatro veces campeón y que no quiso darle la oportunidad de pelear la titularidad, sino por haber bajado la cortina y con ello firmar un triunfo 0-2 que a la postre puede resultar importantísimo para que Jaguares logre salvar la categoría.

Después del partido, Moisés Muñoz dio unas palabras en las que expresó que significó la victoria sobre las Águilas, en el partido pendiente de la Jornada 1 del Clausura 2017: “Sabe igual que todo lo demás porque son tres puntos en casa. No tengo nada en contra del América, no fue revancha, estoy muy agradecido con su gente”.

LEER MÁS: Todas las noticias de futbol mexicano

Chiapas y Muñoz no solo sorprendieron por doblegar al América de La Volpe, que si algo ha tenido es un arranque intermitente. Lo hicieron también al vencer al campeón Tigres y ante Toluca. El arquero tiene fe en su equipo. Y, como algún día se ilusionó con jugar la Liguilla con las Águilas, ahora también lo hace con Jaguares, al afirmar que este equipo puede hacer mucho más que pelear el descenso.

“Era crucial recuperar los puntos que dejamos ir en Veracruz, mientras ganemos nuestros partidos acá, lograremos el objetivo de llegar a la Liguilla y salvarnos. Esto no es casualidad, es momento de que nos tomen con seriedad, estamos buscando cosas grandes”, acotó.