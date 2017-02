Galilea juega broma a Inés Gómez-Mont y ventila imagen donde aparece sin maquillaje (FOTOS)

La amistad que hay entre Galilea Montijo e Inés Gómez-Mont no es un secreto para nadie y ahora que ya forman parte de la misma televisora en vínculo entre ellas es más estrecho, algo que lo dan a conocer en sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram.

Hace tan sólo unos días, Galilea visitó a Inés en su casa, junto a Claudía Álvarez y su hermana, la plática seguro se puso tan buena que se la siguieron hasta altas horas de la noche, pero como siempre, uno de los presentes tenía que quedarse dormido y en esta ocasión fue Inés.

Montijo fue la encargada de dar a conocer estar imágenes en las que parecen todas juntas disfrutando de unos tragos, pero lo que no se dio cuenta es que Gómez-Mont estaba sin maquillaje y al natural, por lo que terminó mostrando el rostro de su amiga.

Jajaja no me enojo y menos después de q ya me dejan recibir visitas y verlas me alegra el 💖 y menos después de q vienen hasta aca a visitarme, las adoro @galileamontijo @claudiaalvarezo @vickyalvarezo ///#Repost @galileamontijo with @repostapp ・・・ Por fin alguien me acompaña 🤣🤣🤣 @inesgomezmont ya despertó 😁#noseenojo🤣@claudiaalvarezo @vickyalvarezo 💖💖 by @inesgomezmont

Aunque estos momentos íntimos son compartidos para que sus fans vean lo bien que la pasan juntas, no faltó quien señaló que Inés no están perfecta como se ve en la TV, pero habría que señalar que la culpable de este error y estas fotos es la mismísima Gali.

Jajajaja 🙈🙈🙈🙈 te amooooooo @galileamontijo////#Repost @galileamontijo with @repostapp ・・・ Creen que soy divertida? 👀👀👀alguien está súper interesada con mis chismes, y yo platicando con mi agüita de Jamaica en lo que despierta 🤣🤣🤣te adoro @inesgomezmont #nomematesporlafoto 😁😁😁 #estaesactitud #miguerrerafavorita 💪🏻💪🏻 by @inesgomezmont