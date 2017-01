Galaxy 8 no verá la luz en el Mobile World Congress

ESTDOS UNIDOS.- La nueva versión del teléfono insignia de Samsung, el Galaxy 8, no verá la luz en febrero próximo en el Mobile World Congress 2017, en Barcelona, España, sino que la firma surcoreana esperará para hacerlo más adelante este año en un evento propio.

El director senior de Information and Mobility en Samsung México, Alejandro Jaritz, aclaró que sí vienen los nuevos lanzamientos para 2017, con la siguiente evolución de su gama premium, y en la ciudad de Barcelona darán mayor información al respecto.

“No se hace el lanzamiento este año como tradicionalmente lo hacemos en Barcelona, pero sí va a haber mucha más información del siguiente lanzamiento”, afirmó.

De acuerdo con el directivo, el incidente del Note 7 tuvo un impacto para la firma, porque muchos de sus consumidores se vieron afectados, sin embargo, dijo, se tomaron muchas iniciativas con los medios e instituciones reguladoras para controlar y mitigar la afectación.

“Recuperamos prácticamente el ciento por ciento, en total se embarcaron alrededor de 30 mil unidades al mercado mexicano, de las cuales ya recuperamos más de 97 por ciento. Próximamente vamos a desactivar ya estas unidades para enfocarnos en lo que viene, este capítulo el compromiso es cerrarlo en 2017”, precisó.

