Gael García Bernal será presentador de premios Oscar

Gael García Bernal, Halle Berry, Scarlett Johansson y Shirley MacClaine presentarán premios en la próxima entrega del Oscar, anunció hoy aquí la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por su sigla en inglés).

El segundo bloque de presentadores para la ceremonia del 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood fue revelada este día por los productores Michael De Luca y Jennifer Todd.

“Estos actores representan el por qué amamos ir al cine”, señalaron De Luca y Todd, quienes añadieron que de grandes producciones a independientes estos artistas se entregan y por ello les damos las bienvenida”.

Berry gano el Oscar a mejor actriz por “Monster’s Ball” en 2001 y ha protagonizado cintas como “X-Men: Days of Future Past”, “Cloud Atlas”, “Frankie & Alice”, “X-Men The Last Stand”, “X2”, “Die Another Day” y “X-Men”.

Dornan ha participado en cintas como “Fifty Shades Darker” (2017), “Fifty Shades of Grey” (2015) y la ganadora del Oscar “Marie Antoinette” (2006).

Evans es el protagónico de “Captain America: Civil War” (2016), “Captain America: The Winter Solider” (2014), “Marvel’s The Avengers” (2012) y “Cuatro fantásticos”.

García Bernal participó en cintas como “Babel” (2006) “The Motorcycle Diaries” (2004), “Y Tu Mamá También” (2001) y “Amores Perros” (2000), “Neruda” (2016), “Desierto” (2016) y “Bad Education” (2004).

Jackson fue nominado al Oscar a mejor actor de reparto por “Pulp Fiction” (1994) y participó en “The Hateful Eight” (2015), “Django Unchained” (2012) e “Inglourious Basterds” (2009).

Johansson protagonizó “Her” (2013), “Vicky Cristina Barcelona” (2008), “Lost in Translation” (2003), “Iron Man 2” (2010), “Match Point” (2005) y “Girl with a Pearl Earring” (2003).

Johnson estelarizó “Fifty Shades Darker” (2017), “Fifty Shades of Gray” (2015), “The Social Network” (2010), “How to Be Single” (2016), “A Bigger Splash” (2015) y “Black Mass” (2015).

MacLaine ganó el Oscar a mejor actriz por “Terms of Endearment” (1983) y ha sido nominada por “The Turning Point” (1977), “Irma La Douce” (1963), “The Apartment” (1960) y “Some Came Running” (1958).