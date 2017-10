Futbolista muestra de más durante celebración

El jugador del Middlesbrough se está convirtiendo en la sensación de internet después de enseñar de más en una foto en la que celebraba junto a sus compañeros el triunfo sobre el Sunderland

Cristian Stuani publicó una imagen similar a la que el Real Madrid hiciera famosa, en la que Cristiano Ronaldo aparece sólo en calzones. Sólo que ahora fue Adam Clayton quien creo la polémica y no por su físico sino porque terminó mostrando su testículo izquierdo.

Stuani terminó por borrar la foto de Twitter y ofreció disculpas ya que nadie se dio cuenta en el momento, pero ya era demasiado tarde y la imagen ya circula por internet.

Adam Clayton going nuts after Middlesbrough's win vs Sunderland. He deserves the sack for this. pic.twitter.com/dQdLEeYkj5

— Liam Canning (@LiamPaulCanning) August 21, 2016