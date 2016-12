Fuerte sismo en Chile provoca amenaza de tsunami para El Salvador

EL SALVADOR.- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó en su cuenta de Twitter este domingo sobre una posible amenaza de tsunami para El Salvador.

Esto se debe a un sismo de magnitud 7.6 que se registró frente a las costas de Chile, a las 8:29 de la mañana.

Las autoridades ambientales no han brindado más información al respecto. – See more at: http://www.laprensagrafica.com/2016/12/25/posible-amenaza-de-tsunami-para-el-salvador-por-sismo-en-costas-de-chile#sthash.2b9FOc3q.dpuf