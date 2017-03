Fuentes aseguran que el nuevo Call of Duty sí será de la Segunda Guerra Mundial

Hace poco, Activision confirmó que Call of Duty regresará a sus raíces, hecho que emocionó a gran parte de su comunidad. Si bien por el momento el distribuidor no ha compartido más información sobre el tema, fuentes aseguran que con eso se refieren a que el nuevo Call of Duty se llevará a cabo en la Segunda Guerra Mundial.

Según información de Eurogamer, las imágenes filtradas que te mostramos hace unos días son verídicas. Lo anterior, no sólo podría confirmar que el próximo Call of Duty de Sledgehammer Games estará ambientado en la Segunda Guerra Mundial, sino que su nombre será Call of Duty: WWII

La posibilidad de que Sledgehammer Games en realidad esté trabajando en un Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, no es algo que sorprenda a todos. Esto lo decimos ya que, poco antes del lanzamiento de Advanced Warfare, Michael Condrey, cofundador del estudio, reveló que estaba interesado en hacer un juego ambientado en esta época. Teniendo en cuenta información reciente, es probable que esa declaración fuera un guiño a lo que tenían planeado hacer en su ciclo de desarrollo de 3 años.

“Soy gran fan de la ficción de la Segunda Guerra Mundial. Amo Band of Brothers. Amo Saving Private Ryan, así que quiero jugar ese juego otra vez. En mi cabeza, un nuevo juego de la Segunda Guerra Mundial con los valores de producción de Band of Brothers sería asombroso. Pero pienso que la forma en la que se siente el juego hoy [con Advanced Warfare] sentará las expectativas con los fans.”, mencionó Condrey.

No está de más recordarte que esto no confirma nada, y que es mejor esperar a un anuncio oficial por parte de Activision antes de dar las cosas por hecho. Mientras llega información oficial al respecto cuéntanos, ¿crees que es una buena idea que Call of Duty regrese a sus raíces?

