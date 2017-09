Fue rescatado de bebé en 1985 y volvió a sobrevivir al terremoto 32 años después

Jesús fue encontrado entre los escombros tras cinco días. Ahora, más de tres décadas después, aquel “bebé del milagro” volvió a sufrir el sismo y perdió todo

México.-Jesús Francisco Rodríguez fue uno de los 16 bebés rescatados del devastador sismo que azotó México el 19 de septiembre de 1985. Casos como el suyo fueron conmocionantes: fue encontrado con vida cinco días después del sismo, entre los escombros del Hospital General. Ahora, 32 años después, aquel “bebé milagro” volvió a sobrevivir al terremoto.

Una de las noticias publicadas en Clarín, en septiembre de 1985, sobre los bebés que fueron rescatados tras el devastador terremoto.

“Cuando llegamos al hospital era un desastre. Después de cinco días, iban a dinamitar todo y nos opusimos; siendo un bebé tan pequeño, una miniaturita, yo no perdí la esperanza; lo que pensaba es que ‘si él y la mamá estuvieran juntos, aunque sea para sepultarlos dignamente…’. Eso era lo que yo pedía”.

Las palabras son de Leonardo Hernández, uno de los tíos de Jesús, que rememora aquellos días de 1985 y recuerda: “En eso viene mi esposa corriendo y dice ‘amor, amor, el niño vive’. Sentí una alegría inmensa, nos abrazamos y lloramos”. El bebé Jesús Francisco fue encontrado hinchado y deshidratado. En todos estos años sufrió alrededor de 12 operaciones.

Jesús Francisco Rodríguez fue uno de los 16 bebés rescatados del devastador sismo, en México, el 19 de septiembre de 1985. En la imagen, junto a su hija (Imagen Noticias)

Ahora, entrevistado por Imagen Noticias de México, Jesús Francisco relata cómo sobrevivió al nuevo terremoto que azotó México, la semana pasada, y que dejó más de 300 muertos.

“Yo me levanté de la cama e intenté salir, pero las mismas paredes me aventaban, una pared a la otra. Me tiró dos veces a la cama, se rompió la vitrina del comedor y ahí fue donde pensé que ya no iba a haber salvación, ya se acabó esto”, dice Jesús Francisco. Según el portal local Excelsior, él y su familia perdieron todo con el nuevo sismo y el edificio será demolido. Están viviendo por el momento en un campamento.

Con Información de El Clarín