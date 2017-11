Frida tiene adorable novio canino

Un tierno y peludo amor

México.- Frida, la perrita rescatista del sismo del 19 de septiembre, continúa siendo una celebridad en redes sociales, donde ya le asignaron un novio… ¡un can de la Marina!

TWITTER ES LA PLATAFORMA EN LA QUE CIRCULA UNA FOTOGRAFÍA DE FRIDA, INTEGRANTE DE LA MARINA, CON UN COMPAÑERO PERRUNO, A QUIEN MIRA CON MUCHO CARIÑO Y HASTA ENVUELVE CON SU COLITA.

El terremoto le dio gran popularidad a la rescatista canina, y es que la fiebre invadió al mundo con peluches, memes, emojis, playeras y todo tipo de material.

Incluso el actor Chris Evans se pronunció fan de la perrita con un tuit en el que pregunta “¿Qué hicimos para merecer a los perros?”.

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1

— Chris Evans (@ChrisEvans) 23 de septiembre de 2017