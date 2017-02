FOTOS: Modelo muestra lo incómodo que son las fotos a orilla del mar

VIRAL.- Sol, playa y arena, perfecta combinación para que una modelo se tome una fotografía a orillas del mar celeste. Este es el caso de Pia Muehlenbeck, una australiana que tiene más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la modelo de 22 años decidió no solo mostrar lo bella que se puede ver recostada sobre la arena, a segundos que el mar impacte sobre su cuerpo, sino también mostró lo que viene después de la hermosa foto.

Muehlenbeck estuvo en la playa acompañada de su novio, Kane Vato, quien fue precisamente la persona que tomó la fotografía después que el agua llegara al cuerpo de la modelo y arruine la perfecta toma.

Para sorpresa de sus seguidores, Pia compartió la primera de las fotografías en su cuenta de Instagram, mientras que la foto en la que no sale tan bien la publicó en su perfil de Twitter, en donde fue felicitada por su valentía.

Según explicó, quiso mostrar lo que pasan las modelos entre foto y foto, mientras se intenta llegar a la imagen perfecta. No cabe duda que es un arduo trabajo el que tienen, pese a lo hermoso del mar.

… the ocean has a mind of its own 😂 pic.twitter.com/f0f08rHyxo

— Pia Muehlenbeck (@piamuehlenbeck) 13 de enero de 2017