Fotos de Oliver Stone acosando a Salma Hayek causan indignación en Hollywood

Imágenes del 2012 muestran a la actriz mexicana tratando de quitarse de encima al director cuando este intenta tocarle los pechos ante la mirada de los fotógrafos

Estados Unidos.-En medio del escándalo suscitado por el destape de acoso sexual del productor de Hollywood Harvey Weinstein, unas fotografías del 2012 de Salma Hayek junto al Oliver Stone vienen causando indignación y repudio en las redes, y es que en ellas, la actriz mexicana trata quitarse de encima al director cuando este intenta tocarle los pechos ante la mirada de los fotógrafos que cubrían el estreno de la película “Salvajes” en Londres.

“No me toques, Oli”, fue lo que le dijo una enojada Salma al director mientras este la miraba pícaramente.

En ese momento, el lamentable incidente entre la actriz y el director de “Nacido el 4 de julio” no trascendió y quedó en una simple anécdota sin embargo, recién ahora vienen generando el rechazo que merece.

Cabe mencionar que Oliver Stone no resulta ajeno al tema Harvey Weinstein. El director de cine es uno de los pocos personajes públicos que ha salido en defensa del productor de Hollywood tras afirmar que las acusaciones en contra de este son, hasta el momento, solo rumores.

“Si infringió la ley saldrá a la luz. Para mí un hombre no debería ser condenado por un sistema de justicieros”, dijo Stone.

A estas polémicas declaraciones se suman las acusaciones de la actriz Patricia Arquette también por acoso sexual, en contra de Stone.

THREAD 1/ Years ago Oliver Stone wanted me to do a movie.We talked about the Material which was very sexual.The meeting was professional.

3/ then his assistant called to make sure it got them. I thanked them. He then invited me to a screening of Natual Born Killers.

— Patricia Arquette (@PattyArquette) 13 de octubre de 2017