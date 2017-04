FOTOS: Angelique Boyer posa para revista con muy poca ropa

Angelique Boyer posó para la edición de abril de la revista OPEN y además habló en la publicación sobre los inicios de su carrera.

Se dijo contenta de que sus sueños se hayan hecho realidad y aseguró que en los años que lleva trabajando, las telenovelas han logrado cambiar acorde con la vida cotidiana.

Comentó también que le gusta interpretar personajes con los que la gente pueda identificarse.

Respecto de una posible participación en cine, dijo que le gustaría tener en un proyecto a su amiga Fernanda Castillo.

Fuente: El Debate

