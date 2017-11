Fingió su muerte porque su mujer lo mandó matar en EU

Estados Unidos.- Un entrenador de boxeo originario de Texas, conspiró con el FBI para encarar a su esposa quién estaba dispuesta a pagar dos mil dólares para que lo mataran.

Ramón Sosa tuvo que fingir su muerte para descubrir que su esposa María ‘Lulú’ Sosa planeaba matarlo. La pareja se había conocido en 2007 y tres años después se casaron y montaron un gimnasio juntos. Al tiempo, comenzaron a tener fuertes discusiones por problemas económicos por lo que María le pidió el divorcio a Ramón.

Fue hasta el 2015, cuando María le externó a un hombre su deseo de matar a Ramón. Sin embargo, la mujer no contó con que este hombre fuera amigo de su esposo, quién no dudo en contarle todo de inmediato. Ramón no podía creer todo lo que su amigo le contaba, por lo que idearon un encuentro entre el amigo y María. Lo que la mujer no sabía era que la conversación en la que declara que quería ver a su esposo muerto, fue grabada como evidencia ante las autoridades.

Ramón llevó el material ante la Policía del Condado de Montgomery y con el apoyo del FBI, los oficiales idearon una emboscada, misma que consistió en montar una falsa escena del crimen para pretender que el esposo había sido asesinado a disparos. Los agentes tomaron fotografías y uno de ellos se reunió con María en un estacionamiento para mostrarle las fotografías. La mujer comenzó a reírse, lo que terminó por comprobar el malévolo plan.

María fue arrestada por conspiración de asesinato y enfrenta una condena de 20 años en prisión en octubre del 2016.

Fuente: Letra Roja